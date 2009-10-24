Продам радиатор стальной трубчатый Zehnder 3057 Zehnder в Санкт-Петербурге

Покупайте и продавайте только в своем городе.

При получении товара, в качестве которого вы сомневаетесь, возьмите расписку с продавца и перепишите паспортные данные.

Не перечисляйте предоплату за "конфискованные" ноутбуки, телефоны и т.д.

«Барахла.нет» никогда не участвует в сделках и, соответственно, ничего не гарантирует покупателям и продавцам.